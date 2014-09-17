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［東京 １７日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 107.25 138.93 174.46 Sep17 09:55 BOA 107.25 138.93 Sep17 10:12 BARCLAYS 107.27 138.95 174.47 Sep17 10:06 BBH&CO 107.23 138.92 174.40 Sep17 10:02 BNP PARIBAS 107.25 138.97 174.46 Sep17 09:59 CITIBANK 107.27 138.94 174.50 Sep17 10:23 DEUTSCHE 107.26 138.95 174.47 Sep17 10:17 GOLDMAN 107.25 138.93 Sep17 09:56 JPM CHASE 107.25 138.92 Sep17 09:59 MIZUHO BK 107.27 138.96 174.49 Sep17 10:22 MORGAN ST 107.26 138.93 Sep17 10:06 STANCHART 107.23 138.93 Sep17 00:55 SHINKIN CTRL 107.24 138.96 Sep17 09:55 SHINSEI 107.27 138.96 Sep17 10:22 SMBC 107.27 138.95 Sep17 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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