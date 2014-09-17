18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 菅官房長官と経団連との懇談会 0800 小渕経済産業相と日本商工会議所との懇談会 0830 9月ロイター短観 0850 ８月貿易統計（財務省） （ロイター予測：輸出・-2.6％ 輸入・-1.2％ 貿易収支・1兆0289億円の赤字） 0850 ４─６月資金循環統計（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1115 自動車工業会 ９月定例会長会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1535 黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1650 １４年度基準地価（国土交通省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ １７日（水） 海外主要企業決算発表予定 - Q1 2015 FedEx 0730 タイ：中銀理事会 0830 英：9月の英金融政策委員会の議事録 0830 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 1230 米：8月消費者物価指数（労働省） 1400 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 1830 米：ＦＲＢ議長の会見 １８日（木） ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） - 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 - イランの核開発問題めぐる協議（ニューヨーク） - 海外主要企業決算発表予定 18 Sep AMC Q1 2015 Oracle Corp 0130 中国：8月新築住宅価格 0730 スイス：中銀金融政策発表 0830 英：8月小売売上高（国立統計局） 1000 マレーシア：中銀金融政策決定会合 1230 米：8月住宅着工件数（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1300 南ア：中銀金融政策発表 1400 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 1600 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 1700 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 1245 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） "The Importance of Asset Building for Low and Middle Income Households" 2100 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁がパネルディスカッションで司会（ダラス） "Perspectives on the Fed’s Role in International Crises"