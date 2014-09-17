ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 18 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 All Day イランの核開発問題めぐる協議（ニューヨーク） 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：９月ロイター短観 0850 日本：８月貿易統計（財務省） （輸出：-２．６％ 輸入：-１．２％ １兆０２８９億円の貿易赤字） 0850 日本：４─６月資金循環統計（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 中国：8月新築住宅価格 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1115 自動車工業会 ９月定例会長会見。 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1535 日本：黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1630 スイス：中銀金融政策発表 1650 日本：１４年度基準地価（国土交通省） 1730 英：8月小売売上高（国立統計局） 1900 マレーシア：中銀金融政策決定会合 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 南ア：中銀金融政策発表 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 19 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：９月月例経済報告 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 0100 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0700 日本：9月ロイター企業調査 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 1400 日本：７月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日本：８月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日本：百貨店売上高 1500 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：７月経常収支（ＥＣＢ） 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Saturday, 20 September, 2014--------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） All Day ニュージーランド：総選挙 Sunday, 21 September, 2014--------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） Monday, 22 September, 2014--------------------------------------------- 1030 日本：２年利付国債（１０月債）の発行予定額等 （財務省） 1400 日本：８月のＳＣ売上高 1400 日本：スーパー売上高 1600 日本：コンビニ売上高 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（カンザスシティー） 経済・金融政策には言及しない予定 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 23 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0830 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（米ミシガン州マーケット） "The Objectives of Monetary Policy" 1015 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州シャイアン） 1045 中国：9月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月サービス部門ＰＭＩ速報値 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2230 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ミズーリ州セントルイス） "The U.S. Banking System" 2245 米：9月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Wednesday, 24 September, 2014--------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省２年債入札 1300 日本：鉄連会長会見 1700 独：9月ＩＦＯ業況指数 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014--------------------------------------------- 0115 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 景気見通し・金融政策・コミュニケーションについて 0200 米：財務省２年変動利付・５年債入札 0200 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン） 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1500 独：8月輸入物価（連邦統計庁） 25─30日に発表 1500 独：8月小売売上高（連邦統計庁） 25─30日に発表 1700 ユーロ圏：8月Ｍ3（ＥＣＢ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2130 米：8月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：9月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Friday, 26 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省７年債入札 0220 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済・金融政策について講演（米ミシシッピ州ジャクソン） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1500 独：10月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014--------------------------------------------- 2100 独：9月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2130 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 2300 米：8月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 30 September, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

0830 日本：8月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

0830 日本：9月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：8月全世帯消費支出（総務省） 0830 日本：8月完全失業率（総務省） 0830 日本：8月有効求人倍率（厚生労働省）

0850 日本：8月鉱工業生産速報（経産省） 0850 日本：8月商業販売統計経産省） 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1045 中国：9月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：９月国際投資戦略調査 1400 日本：8月住宅着工戸数（国交省） 1655 独：9月雇用統計（連邦雇用庁） 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1730 英：第2・四半期経常収支（国立統計局） 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：8月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：7月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 01 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 米：9月自動車販売 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：国慶節 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：９月調査日銀短観 1000 中国：9月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ改定値 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2245 米：9月製造業ＰＭＩ改定値 2300 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：8月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014--------------------------------------------- All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：重陽節 休場 All Day インド： 休場 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観・業種別計数と企業物価見通し 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

1330 日本：１０─１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1800 ユーロ圏：8月生産者物価指数（統計局） 2030 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ローマ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ローマ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：8月製造業新規受注（商務省） 2300 米：8月米耐久財受注改定値（商務省） Friday, 03 October, 2014--------------------------------------------- All Day インド： 休場 Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 韓国：建国記念日 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 0730 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が同地区連銀主催のイベントに参加（米ミシシッピー州テューペロ） "A Conversation with St. Louis Fed President James Bullard" on the U.S. economy and monetary policy 1000 中国：9月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：9月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：8月小売売上高（統計局） 2130 米：9月雇用統計（労働省） 2130 米：8月貿易収支（商務省） 2245 米：9月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 2245 米：9月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Monday, 06 October, 2014--------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） All Day 中国：国慶節 休場 All Day マレーシア：ハリ・ラヤ・ハジ 休場 All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・ハジ 休場 All Day インド： 休場 0700 フリースケール・テクノロジー・フォーラム 基調講演 Tuesday, 07 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） All Day 中国：国慶節 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 2300 米：8月求人労働移動調査（労働省） Wednesday, 08 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （９日まで） Time Unknown 韓国：中銀金利決定 0400 米：8月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1400 日本：9月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 Thursday, 09 October, 2014--------------------------------------------- All Day 韓国：ハングルの日 休場 0300 米：9月16─17日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：8月機械受注（内閣府） 1500 日本：9月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） Friday, 10 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） All Day 台湾：国慶節 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0850 日本：8月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月３、４日分） 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1400 日本：9月消費動向調査(内閣府） 2130 米：9月輸出入物価（労働省） Saturday, 11 October, 2014--------------------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0300 米：9月財政収支（財務省） Monday, 13 October, 2014--------------------------------------------- All Day 米：コロンブスデー 債券市場は休場 Tuesday, 14 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 15 October, 2014--------------------------------------------- 1330 日本：8月鉱工業生産確報（経産省）） 2130 米：10月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：9月卸売物価指数（労働省） Thursday, 16 October, 2014--------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 2200 米：8月対米証券投資（財務省） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 17 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0830 日本：10月ロイター短観

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 2130 米：9月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 20 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：新大統領就任 0700 日本：10月ロイター企業調査 1400 日本：8月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） Tuesday, 21 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 2300 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 22 October, 2014--------------------------------------------- All Day シンガポール： ディーパバリ 休場 All Day マレーシア： ディーパバリ 休場 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 2130 米：9月消費者物価指数（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 Thursday, 23 October, 2014--------------------------------------------- All Day タイ： チュラロンコーン大王記念日 休場 2200 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 24 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day インド： 休場 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）

2300 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省） Sunday, 26 October, 2014--------------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 28 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） 0850 日本：9月商業販売統計（経産省） 1730 スウェーデン：中銀金融政策発表 2130 米：9月耐久財受注（商務省） 2300 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 29 October, 2014--------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省） Thursday, 30 October, 2014--------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表）

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 2130 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Friday, 31 October, 2014--------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：9月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省）

0830 日本：10月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）（総務省） 0830 日本：9月全世帯消費支出（総務省） 0830 日本：9月完全失業率（総務省） 0830 日本：9月有効求人倍率（厚生労働省）

1230 日本：１０月国際投資戦略調査（ロイター） 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） 2130 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値