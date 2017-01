アジア通貨動向（17日）＝総じて上昇、ＦＲＢ利上げ示唆せずとの観測が支援

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場では、大半が上昇 した。米連邦準備理事会(FRB)が目先、利上げ時期を示唆しないとの見方が支援材料 になっている。また、中国人民銀行(中央銀行)が景気下支えのため、流動性を供給して いる、とのメディア報道も好感されている。 シンガポールドル はアジア通貨全般の流れに逆行、弱含みで推移している。 8月の輸出は、予想を上回ったものの、主要国への輸出は鈍化していることが示された。 米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)の著名FEDウオッチャーが、FRB は今回の政策会合後に発表する声明に(事実上のゼロ金利を)「相当な期間」維持すると いう文言を残す、と見方を示したことから、FRBの早期利上げへの警戒感が後退した。 韓国ウォン は対ドルで上昇した。韓国中銀がきょう発行した金融安定化証 券(MSB)を米国の大手資産運用会社が「大量に」購入したとのうわさが背景にある。 ウォン は対円で、1円=9.6197ウォンと、6年ぶり高値をつけた。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.24 107.12 -0.11 Sing dlr 1.2624 1.2601 -0.18 Taiwan dlr 30.120 30.160 +0.13 Korean won 1034.80 1036.70 +0.18 Baht 32.22 32.24 +0.06 Peso 44.15 44.23 +0.18 Rupiah 11940.00 11960.00 +0.17 Rupee 60.99 61.06 +0.11 Ringgit 3.2190 3.2290 +0.31 Yuan 6.1437 6.1462 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.24 105.28 -1.83 Sing dlr 1.2624 1.2632 +0.06 Taiwan dlr 30.120 29.950 -0.56 Korean won 1034.80 1055.40 +1.99 Baht 32.22 32.86 +1.99 Peso 44.15 44.40 +0.55 Rupiah 11940.00 12160.00 +1.84 Rupee 60.99 61.80 +1.33 Ringgit 3.2190 3.2755 +1.76 Yuan 6.1437 6.0539 -1.46