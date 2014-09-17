イタリア貿易黒字、7月は68.57億ユーロに増加

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［１７日 ロイター］ - イタリア国家統計局（ＩＳＴＡＴ）が１７日に公表した貿 易収支統計によると、７月の貿易黒字は６８億５７００万ユーロとなり、前年同月の５９ 億８０００万ユーロから拡大した。 輸入が前年比１．４％減少した一方、輸出は１．１％増加した。 欧州連合（ＥＵ）加盟国との７月貿易黒字は３３億１２００万ユーロで、前年同月の ３１億８４００万ユーロから若干増加した。 ＥＵ加盟国への輸出は前年同月比で２．５％増加した。輸入額は２．２％の増加。 エネルギー関連を除く７月の貿易黒字は１０８億４５００万ユーロ。イタリアはエネ ルギーの多くを海外に依存している。 ＩＳＴＡＴは６月の貿易収支統計も公表。貿易黒字は前年同月の３５億４２００万ユ ーロから若干減少し３２億３６００万ユーロとなった。 対ＥＵ加盟国の黒字も前年同月の１１億２５００万ユーロから１０億６４００万ユー ロに減少した。 詳細は以下の通り（単位：１０億ユーロ）。 TRADE BALANCE (GLOBAL) JULY 2014 JUNE 2014 JULY 2013 Balance 6.857 3.236 5.980 Imports 31.698 30.390 32.156 Exports 38.555 33.626 38.136 TRADE BALANCE (EU) JULY 2014 JUNE 2014 JULY 2013 Balance 3.312 1.064 3.184 Imports 17.559 17.492 17.184 Exports 20.871 18.556 20.368 r=revised
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