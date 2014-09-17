米金融・債券市場＝国債価格が下落、ＦＦ金利予測受け不安広がる

［ニューヨーク １７日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時30分 95*15.00=3.3664% 前営業日終盤 95*18.00=3.3613% １０年債 米東部時間16時31分 97*29.00=2.6161% 前営業日終盤 98*03.00=2.5942% ５年債 米東部時間16時28分 99*01.75=1.8255% 前営業日終盤 99*09.25=1.7755% ２年債 米東部時間16時26分 99*27.75=0.5686% 前営業日終盤 99*29.50=0.5402% １７日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。 同日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は資産買い 入れ終了後も「相当な期間（considerable time）」、事実上のゼロ金利を維持する方針 を再表明した。 朝方発表されたインフレ指標が予想外に弱い内容となったことを受け、相場は上昇し ていたものの、ＦＯＭＣ声明とＦＲＢ当局者による経済見通しを受け、下げに転じた。 ＦＯＭＣ声明発表後、１０年債 利回りは２．６１６％に上昇。終盤の取 引では、価格が５／３２安、利回りは２．６０７％付近で推移した。 ３０年債 は１１／３２安の３．３３７２％。 Ｔボンド先物１２月限 は３／３２安の１３５─３０／３２。 Ｔノート先物１２月限 は５．５０／３２安の１２４─１．５／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-0.25)