UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が下落、ＦＦ金利予測受け不安広がる

(内容を追加し、レートを更新します。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 95*14.00=3.3682% 前営業日終盤 95*18.00=3.3613% 10年債 米東部時間17時05分 97*27.50=2.6216% 前営業日終盤 98*03.00=2.5942% 5年債 米東部時間17時05分 99*01.25=1.8288% 前営業日終盤 99*09.25=1.7755% 2年債 米東部時間17時00分 99*27.75=0.5686% 前営業日終盤 99*29.50=0.5402% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。 同日の連邦公開市場委員会(FOMC)では、連邦準備理事会(FRB)は資産買い 入れ終了後も「相当な期間(considerable time)」、事実上のゼロ金利を維持する方針 を再表明した。 FRBの決定は、多くの投資家の間で好材料と受け取られたものの、2015年以降 の金利見通しが不安を誘ったと、LPLファイナンシャルの投資ストラテジスト、アンソ ニー・バレリ氏は指摘した。 FRB当局者による金利見通しは、2015年末時点の予想中央値が1.375%( 前回1.125%)だった。 バレリ氏は「FRBが2015年および16年に予想以上に利上げすることを示唆し ている」と述べた。 朝方発表されたインフレ指標が予想外に弱い内容となったことを受け、相場は上昇し ていたものの、FOMC後下げに転じた。 FOMC声明発表後、10年債 利回りは2.616%に上昇。終盤の取 引では、価格が5/32安、利回りは2.607%付近で推移した。 30年債 は11/32安の3.3372%。 パシフィック・オルタナティブ・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジ ャー、サム・ディードリッチ氏は、同日のFOMCについて「市場は幾分タカ派的だった と判断したようだ」と述べた。 8月の米消費者物価指数(CPI)は、総合指数が前月比0.2%低下し、昨年4月 以来約1年半ぶりのマイナスを記録した。食品、家賃・宿泊費が上昇する半面、エネルギ ーが低下した。食品・エネルギーを除くコア指数は、2010年10月以来初めて前月比 変わらずとなった。 また、18日に実施されるスコットランド独立の是非を問う住民投票をめぐる警戒感 は相場を下支えした。 Tボンド先物12月限 は3/32安の135─30/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32安の124─1.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-0.25)