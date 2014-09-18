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［東京 １８日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 108.50 139.46 176.41 Sep18 09:55 BOA 108.50 139.47 Sep18 10:15 BARCLAYS 108.50 139.49 176.43 Sep18 10:22 BBH&CO 108.52 139.51 176.45 Sep18 09:56 BNP PARIBAS 108.53 139.48 176.45 Sep18 10:05 CITIBANK 108.50 139.46 176.44 Sep18 10:09 DEUTSCHE 108.51 139.48 176.41 Sep18 10:15 GOLDMAN 108.49 139.48 Sep18 10:00 JPM CHASE 108.49 139.44 Sep18 09:57 MIZUHO BK 108.53 139.48 176.46 Sep18 10:03 MORGAN ST 108.52 139.50 Sep18 09:59 STANCHART 108.45 139.42 Sep18 00:55 SHINKIN CTRL 108.53 139.50 Sep18 09:55 SHINSEI 108.50 139.46 Sep18 10:03 SMBC 108.53 139.49 Sep18 09:57 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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