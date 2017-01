[ 18日 ロイター] - US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 RIC 18Sep 1:30 CN 新築住宅価格(前年比) Aug % 0 2.5 18Sep 8:30 GB 小売売上高(前月比) Aug % 0.4 24 0.1 18Sep 8:30 GB 小売売上高(前年比) Aug % 4.1 18 2.6 18Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 305 39 315 18Sep 12:30 US 住宅着工件数(前月比) Aug % 0 15.7 18Sep 12:30 US 住宅着工許可件数(前月比) Aug % 0 8.6 18Sep 14:00 US フィラデルフィア連銀業況指数 Sep 23.0 51 28.0 19Sep 6:00 DE 生産者物価指数(前月比) Aug % -0.1 16 -0.1 19Sep 6:00 DE 生産者物価指数(前年比) Aug % -0.8 15 -0.8 19Sep 8:00 EZ 経常収支(季調後) Jul bln EU 0 13.1 19Sep 14:00 US CB景気先行指数 Aug % 0.4 45 0.9 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数(年率) Aug mln 5.20 11 5.15 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数(前月比) Aug % 0 2.4 23Sep 1:45 CN 製造業PMI速報値(HSBC) Sep 0 50.2 23Sep 6:45 FR GDP改定値(前期比) Q2 % 0 0.0 23Sep 8:00 EZ サービスPMI速報値 Sep 0 53.1 23Sep 8:00 EZ 総合PMI速報値 Sep 0 52.5 23Sep 8:00 EZ 製造業PMI速報値 Sep 0 50.7 23Sep 11:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 -2.6 23Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 3.6 23Sep 13:45 US マークイット製造業PMI(速報値) Sep 58.0 5 57.9 24Sep 8:00 DE IFO業況指数 Sep 0 106.3 24Sep 8:00 DE IFO現況指数 Sep 0 111.1 24Sep 8:00 DE IFO期待指数 Sep 0 101.7 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数(年率) Aug mln 0.433 12 0.412 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数(前月比) Aug % 0 -2.4 25~30 6:00 DE 小売売上高(前月比) Aug % 0 -1.4 Sep 25~30 6:00 DE 小売売上高(前年比) Aug % 0 0.7 Sep 25~30 6:00 DE 輸入物価(前月比) Aug % 0 -0.4 Sep 25~30 6:00 DE 輸入物価(前年比) Aug % 0 -1.7 Sep 25Sep 8:00 EZ M3(前年比) Aug % 0 1.8 25Sep 12:30 US 耐久財受注 Aug % -17.1 9 22.6 25Sep 12:30 US 耐久財受注(除国防財) Aug % 0 24.9 25Sep 12:30 US 耐久財受注(除輸送機器) Aug % 0.4 8 -0.7 25Sep 12:30 US 耐久財非国防資本財(除航空機) Aug % 0.4 6 -0.7 25Sep 13:45 US マークイット・サービスPMI(速報 Sep 0 59.5 値) 25Sep 13:45 US マークイット総合PMI(速報値) Sep 0 58.80 *日時はGMT表記(日本時間マイナス9時間) *ロイターの指標コードのデータに基づいています。