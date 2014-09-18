19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 9月ロイター企業調査 0800 アップル「ｉＰｈｏｎｅ６」「ｉＰｈｏｎｅ６Ｐｌｕｓ」日本発売 大手３社が発売イベント実施 0800 小渕経産相と経団連との懇談会 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 閣議・閣議後会見 1225 安倍首相講演（内外情勢調査会） 1400 7月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 ８月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 百貨店売上高 1500 生保協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ★１８日 Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 All Day イランの核開発問題めぐる協議（ニューヨーク） 0130 中国：8月新築住宅価格 0730 スイス：中銀金融政策発表 0830 英：8月小売売上高（国立統計局） 1000 マレーシア：中銀金融政策決定会合 1230 米：8月住宅着工件数（商務省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1245 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） "The Importance of Asset Building for Low and Middle Income Households" 1300 南ア：中銀金融政策発表 1400 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 1600 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 1700 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 2100 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁がパネルディスカッションで司会（ダラス） "Pe rspectives on the Fed’s Role in International Crises" ★１９日 Time Unknown 日中韓財務相・中央銀行総裁会議（ケアンズ） 0015 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 0600 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） 0800 ユーロ圏：7月経常収支（ＥＣＢ） 1400 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード）