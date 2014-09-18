米金融・債券市場＝2・3年債利回りが2011年以来の高水準、ＦＲＢ金利見通しで

［ニューヨーク １８日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時29分 95*23.50=3.3519% 前営業日終盤 95*14.00=3.3682% １０年債 米東部時間16時26分 97*27.50=2.6217% 前営業日終盤 97*27.50=2.6216% ５年債 米東部時間16時22分 99*00.50=1.8340% 前営業日終盤 99*01.25=1.8288% ２年債 米東部時間16時16分 99*28.00=0.5646% 前営業日終盤 99*27.75=0.5686% １８日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。前日発表された米連邦公開市場委 員会（ＦＯＭＣ）メンバーの政策金利見通しが引き上げられたことを受け、一部の短期債 利回りは２０１１年以来の高水準に達した。 ２年債 利回りは一時、２０１１年５月以来の水準となる０．５９７％に上 昇。終盤の取引では価格１／３２安、利回りは０．５６８６％付近で推移した。 ３年債 も３／３２安、利回りは１．１０４％と、２０１１年４月以来の高 水準となった。 ５年債 は７／３２安、利回りは１．８５１％。一時、１．８７４％に上昇 した。 Ｔボンド先物１２月限 は７／３２安の１３５─２３／３２。 Ｔノート先物１２月限 は１０／３２安の１２３─２３．５／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (+0.50)