UPDATE 2-米金融・債券市場＝2・3年債利回りが2011年以来の高水準、ＦＲＢ金利見通しで

(表のプライスを更新します。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 95*25.00=3.3493% 前営業日終盤 95*14.00=3.3682% 10年債 米東部時間17時05分 97*28.50=2.6180% 前営業日終盤 97*27.50=2.6216% 5年債 米東部時間17時04分 99*00.75=1.8323% 前営業日終盤 99*01.25=1.8288% 2年債 米東部時間16時16分 99*28.00=0.5646% 前営業日終盤 99*27.75=0.5686% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。前日発表された米連邦公開市場委 員会(FOMC)メンバーの政策金利見通しが引き上げられたことを受け、一部の短期債 利回りは2011年以来の高水準に達した。 2年債 利回りは一時、2011年5月以来の水準となる0.597%に上 昇。終盤の取引では価格1/32安、利回りは0.5686%付近で推移した。 3年債 も3/32安、利回りは1.104%と、2011年4月以来の高 水準となった。 5年債 は7/32安、利回りは1.851%。一時、1.874%に上昇 した。 米連邦準備理事会(FRB)は前日のFOMC後に発表した声明で、資産買い入れ終 了後も「相当な期間」事実上のゼロ金利を維持する方針を再表明し、早期利上げをめぐる 懸念が後退した。 ただ、声明と同時に発表されたFRB当局者による政策金利見通しは、前回の見通し から引き上げられ、利上げ開始後はそのペースが予想よりも速まる可能性があることを示 唆した。 FTNファイナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「利上げ加速と いう具体的なメッセージが示された」と指摘。「同時に景気見通しが前回から変わらず、 もしくは下方修正されたことで、FRBの『指標次第』とする主張を確信しづらい状況と なった」と述べた。 指標10年債 は8/32安、利回りは2.63%。朝方発表された経済 指標が強弱まちまちの結果となる中、利回りは2.642%に上昇する場面もあった。 30年債 はほぼ変わらずで推移。終盤は2/32高、利回りは3.35 8%。 同日発表された米指標では、週間の新規失業保険申請件数が予想以上に減少し、労働 市場の底堅い動きを示す一方、8月の住宅着工件数は大幅に落ち込んだ。 Tボンド先物12月限 は7/32安の135─23/32。 Tノート先物12月限 は10/32安の123─23.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (+0.50)