22日の国内・海外経済指標と行事予定

(9月22日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1030 2年利付国債(10月債)の発行予定額等(財務省) 1400 8月のショッピングセンター売上高(日本ショッピングセンター協会) 1400 スーパーマーケット売上高(日本チェーンストア協会) 1600 コンビニ売上高(日本フランチャイズチェーン協会) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT ★19日(金) Time Unknown 日中韓財務相・中央銀行総裁会議(ケアンズ) 0015 米:フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演(ダラス) 0600 独:8月生産者物価指数(連邦統計庁) 0800 ユーロ圏:7月経常収支(ECB) 1400 米:8月景気先行指数(コンファレンス・ボード) ★20日(土) All Day 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ケアンズ、21日まで) All Day ニュージーランド:総選挙 ★21日(日) All Day 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ケアンズ、21日まで) ★22日(月) Time Unknown ユーロ圏:ドラギECB総裁、欧州議会の会合に出席(ブリュッセル) 1230 米:8月シカゴ連銀全米活動指数 1330 米:ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ(カンザスシティー) 経済・金融政策には言及しない予定 1400 米:8月中古住宅販売(全米リアルター協会) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 2330 米:コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演(米ミシガン州マーケット) "The Objectives of Monetary Policy"