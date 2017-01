アジア通貨動向（19日）＝マレーシアリンギが4カ月ぶり安値

[シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場では、マレーシア リンギが4カ月ぶり安値を付け、下げを主導した。 マレーシア中央銀行の前日の金融政策決定に対して、一部で利上げ期待が広がってい たが、中銀が金利据え置きを決めたため、失望売りが出た。 マレーシアリンギ は一時0.6%安の1ドル=3.2470リンギで、5月 8日以来の安値となった。石油輸出業者からの決済絡みの需要で、下げをやや取り戻した 。 米連邦準備理事会(FRB)の利上げ観測で、高利回りのアジア通貨の魅力が相対的 に低下するとの見方が強まり、週間ベースではアジア通貨は下落する見通し。 経常赤字に対する根強い懸念から、インドネシアルピア は週間で1.4%安 で、5週連続の下げとなる見通し。 マレーシアリンギは今週初めからこれまでに1.3%下げており、週間で9カ月ぶり の大幅下落となる見込みだ。 フィリピンペソ は週間で1.1%下落。19日は大雨の影響で国内市場が 休場となった。 韓国ウォン は1%下落。円安で、日本の競合に対する韓国の輸出業者の競 争力低下懸念が浮上し、オフショアファンドが売りを出した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.19 108.69 -0.46 Sing dlr 1.2680 1.2670 -0.08 Taiwan dlr 30.233 30.256 +0.08 Korean won 1046.10 1043.40 -0.26 Baht 32.22 32.26 +0.12 *Peso 44.42 44.42 +0.00 Rupiah 11983.00 11975.00 -0.07 Rupee 60.79 60.83 +0.07 Ringgit 3.2365 3.2275 -0.28 Yuan 6.1378 6.1406 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.19 105.28 -3.59 Sing dlr 1.2680 1.2632 -0.38 Taiwan dlr 30.233 29.950 -0.94 Korean won 1046.10 1055.40 +0.89 Baht 32.22 32.86 +1.99 Peso 44.42 44.40 -0.06 Rupiah 11983.00 12160.00 +1.48 Rupee 60.79 61.80 +1.66 Ringgit 3.2365 3.2755 +1.21 Yuan 6.1378 6.0539 -1.37 *フィリピンの金融市場は大雨で休場