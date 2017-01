米金融・債券市場＝価格上昇、このところの利回り上昇受け買い

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 96*30.00=3.2865% 前営業日終盤 95*25.00=3.3493% 10年債 米東部時間17時05分 98*07.50=2.5781% 前営業日終盤 97*28.50=2.6180% 5年債 米東部時間17時05分 99*03.25=1.8159% 前営業日終盤 99*00.75=1.8323% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.75=0.5689% 前営業日終盤 99*28.00=0.5646% 19日の米金融・債券市場では、このところの利回り上昇を受け買いが入ったことで 、国債価格が上昇した。 今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)やスコットランドの独立の是非を問う住民 投票が大きな注目材料だった。ペイデン・アンド・リゲルのマネジング・プリンシパル、 ジム・サーニ氏は、市場関係者の間で金利動向などをめぐる考え方を調整する動きが出て おり、こうした動きが相場に反映されていると指摘。特に売り込められていた長期債が大 きく上昇したとしている。 終盤の取引で30年債 は1─5/32高。利回りは3.295%と、前 日終盤の3.359%から低下した。10年債 は13/32高、利回りは2 .581%。 ボヤ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ジェイク・ ロウワーリ氏は、17日のFOMC発表を受け市場は大きく揺れ動くと見られていたが、 こうしたイベントが終わった今、市場の注目はシフトしたとしている。 17日のFOMC声明で、FRBは資産買い入れ終了後も「相当な期間」事実上のゼ ロ金利を維持する方針をあらためて表明。ただ同時に公表された経済見通しからは、ゼロ 金利政策解除後の金利の上昇ペースは6月に示された予想より速くなる可能性が示唆され た。 これを受け17日と18日は短期債に買いが入ったが、この日の取引ではまちまち。 5年債 は3/32高、利回りは1.818%となった。 Tボンド先物12月限 は28/32高の136─19/32。 Tノート先物12月限 は8.5/32高の124。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-0.25)