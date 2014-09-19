〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（9月16日終了週）

［１９日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 203648 17036 -295282 6933 -22399 2730 改質ガソリン 8277 -8848 36651 -1158 -72365 6337

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -21390 -1243 67173 1988 -63069 3648 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 100827 -15129 13206 -11570 2111963 -19620 改質ガソリン 26876 3522 561 146 301118 15200

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 17006 264 280 -4656 396781 11918 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 208750 10588 -280684 6378 -29199 2369 改質ガソリン 8179 -8959 36323 -1082 -71686 6294

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -19303 -1187 66169 1886 -63249 2889 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 88531 -13289 12602 -6046 1528614 -24902 改質ガソリン 26869 3554 315 193 294528 15149

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 16629 1088 -246 -4676 374326 8313 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス