〔今週の主要材料〕海外市場

(経済指標のフォーマットを変更しました) ［東京 ２２日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月２２―２６日の海外経済指標】 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 前回 RIC 22Sep 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Aug 0.39 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Aug mln 5.20 5.15 22Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Aug % 1.0 2.4 23Sep 1:45 CN 製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Sep 50.2 23Sep 6:45 FR ＧＤＰ改定値（前期比） Q2 % 0.00 0.0 23Sep 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Sep 53.0 53.1 23Sep 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Sep 52.4 52.5 23Sep 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 50.5 50.7 23Sep 11:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % -2.6 23Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 3.6 23Sep 13:00 US 住宅価格指数 Jul 212.7 23Sep 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Jul % 0.4 23Sep 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Sep 58.0 57.9 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 Sep 105.7 106.3 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 Sep 110.2 111.1 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 Sep 101.2 101.7 24Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 1395.5 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Aug mln 0.430 0.412 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Aug % -2.4 25Sep 8:00 EZ Ｍ3（前年比） Aug % 1.9 1.8 25Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 299 280 25Sep 12:30 US 耐久財受注 Aug % -18.0 22.6 25Sep 12:30 US 耐久財受注（除国防財） Aug % -19.2 24.9 25Sep 12:30 US 耐久財受注（除輸送機器） Aug % 0.6 -0.7 25Sep 12:30 US 耐久財非国防資本財（除航空機） Aug % 0.5 -0.7 25Sep 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 Sep 59.0 59.5 ） 25Sep 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） Sep 58.80 26Sep 6:00 DE 輸入物価（前月比） Aug % -0.2 -0.4 26Sep 6:00 DE 輸入物価（前年比） Aug % -2.0 -1.7 26Sep 6:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Oct 8.5 8.6 26Sep 12:30 US ＧＤＰ確報値 Q2 % 4.6 4.2 26Sep 12:30 US ＧＤＰデフレーター確報値 Q2 % 2.1 2.2 26Sep 12:30 US コアＰＣＥ価格指数確報値 Q2 % 2.0 2.0 26Sep 12:30 US 企業利益改定値 Q2 % 8.4 8.3 26Sep 13:55 US ミシガン大消費者信頼感指数（確報） Sep 84.7 84.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月２２―２６日の海外経済指標の海外行事予定】 Monday, 22 September, 2014------------------------------------ Time Unknown ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁、欧州議会の会合に出席（ブリュッセル） 1330 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（カンザスシティー） 経済・金融政策には言及しない予定 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2330 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（米ミシガン州マーケット） "The Objectives of Monetary Policy" Tuesday, 23 September, 2014------------------------------------ 1300 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（米ミズーリ州セントルイス） "Community Banking in the 21st Century” 1320 米：パウエルＦＲＢ理事があいさつ（米ミズーリ州セントルイス） "Community Banking in the 21st Century” 1330 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ミズーリ州セントルイス） "The U.S. Banking System" 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省２年債入札 1800 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールに参加（米ミシガン州マーケット） Wednesday, 24 September, 2014------------------------------------ 0115 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州シャイアン） 1615 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 景気見通し・金融政策・コミュニケーションについて 1700 米：財務省２年変動利付・５年債入札 1700 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン） Thursday, 25 September, 2014------------------------------------ 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省７年債入札 1720 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済・金融政策について講演 （米ミシシッピ州ジャクソン） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━