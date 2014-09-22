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［東京 ２２日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 108.97 139.99 177.96 Sep22 09:55 BOA 108.97 139.98 Sep22 10:08 BARCLAYS BBH&CO 108.96 139.99 177.94 Sep22 09:56 BNP PARIBAS 108.98 139.99 177.95 Sep22 10:00 CITIBANK 108.97 139.98 177.97 Sep22 10:03 DEUTSCHE 108.97 139.99 177.92 Sep22 10:08 GOLDMAN 108.98 140.00 Sep22 10:01 JPM CHASE 108.96 139.98 Sep22 09:58 MIZUHO BK 108.98 140.00 177.98 Sep22 10:03 MORGAN ST 108.96 139.99 Sep22 09:59 STANCHART 108.96 140.00 Sep22 00:55 SHINKIN CTRL 108.96 139.97 Sep22 09:55 SHINSEI 108.97 140.00 Sep22 10:03 SMBC 108.98 140.00 Sep22 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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