24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ジェネレーションパス がマザーズに（公開価格1200円） 東証１部指定 クイック 東証２部から 東証１部指定 アビスト ジャスダックから 市場変更 アイレップ が東証２部に ジャスダックから 1300 日本：鉄連会長会見 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Tuesday, 23 September, 2014 0145 中国：9月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：9月サービス部門ＰＭＩ速報値 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1300 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（米ミズーリ州セントルイス） " Community Banking in the 21st Century” 1320 米：パウエルＦＲＢ理事があいさつ（米ミズーリ州セントルイス） "Community Bankin g in the 21st Century” 1330 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ミズーリ州セントルイス） "The U.S. Banking System" 1345 米：9月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省２年債入札 1800 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールに参加（米ミシガン州マー ケット） Wednesday, 24 September, 2014 0115 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州 シャイアン） 0800 独：9月ＩＦＯ業況指数 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） 1615 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 景気見通し・ 金融政策・コミュニケーションについて 1700 米：財務省２年変動利付・５年債入札 1700 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン）