アジア通貨動向（22日）＝総じて堅調、ウォンが上昇をリード

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨は、総じて堅調に推移 している。投資家による米ドルの持ち高縮小を受け、韓国ウォンが上昇を牽引している。 韓国ウォン は、19日にスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が韓 国のソブリン格付け見通しを引き上げたことが好感されている。対円 では9. 5392ウォンと6年ぶり高値付近での取引が続いている。 月末を控え輸出業者の需要も買い要因。ただ、当局による介入への警戒感も広がって いる。 ドル指数 は84.565に下落。 経済指標の発表を控え、市場はアジア通貨の上値追いには慎重になっている。特に2 3日発表の9月中国製造業PMI(HSBC)では、中国経済減速のさらなる兆候が示さ れる可能性があるとして、注目されている。 マレーシアリンギ は、投機筋のドル売りを受けて上昇。ノンデリバラブル・ フォワード も上げているが、一部のファンドは1カ月物を3.2300リン ギ付近で売っている。 台湾ドル も上昇。輸出業者が決済絡みで30.200台湾ドル付近で買いを 入れている。ただ、株式市場が海外勢の売りで下げており、これが台湾ドルの上値をおさ えている。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.80 109.06 +0.24 Sing dlr 1.2647 1.2665 +0.14 Taiwan dlr 30.185 30.258 +0.24 Korean won 1040.00 1044.60 +0.44 Baht 32.17 32.19 +0.06 Peso 44.42 44.42 +0.00 Rupiah 11962.00 11965.00 +0.03 Rupee 60.79 60.81 +0.03 Ringgit 3.2255 3.2340 +0.26 Yuan 6.1384 6.1405 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.80 105.28 -3.24 Sing dlr 1.2647 1.2632 -0.12 Taiwan dlr 30.185 29.950 -0.78 Korean won 1040.00 1055.40 +1.48 Baht 32.17 32.86 +2.14 Peso 44.42 44.40 -0.06 Rupiah 11962.00 12160.00 +1.66 Rupee 60.79 61.80 +1.66 Ringgit 3.2255 3.2755 +1.55 Yuan 6.1384 6.0539 -1.38