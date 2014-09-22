〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.010％、6カ月物は0.040％＝財務省

Investing |
［ワシントン ２２日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.010％ 平均落札金利 0.005％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.010％ 落札価格 99.997444 最高利回り落札比率 85.67％ カバー（応札倍率） 4.59倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,319,800 応札総額 110,254,504,800 競争入札 22,597,265,000 非競争入札 416,654,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 9月25日 償還日 2014年12月26日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.979778 最高利回り落札比率 12.13％ カバー（応札倍率） 4.71倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,850,800 応札総額 108,304,653,300 競争入札 21,661,197,500 非競争入札 363,653,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年9月25日 償還日 2015年3月26日
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文