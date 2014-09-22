米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＦＲＢがハト派姿勢維持との見方で

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［ニューヨーク ２２日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時37分 97*02.50=3.2790% 前営業日終盤 96*30.00=3.2865% １０年債 米東部時間15時37分 98*13.50=2.5564% 前営業日終盤 98*07.50=2.5781% ５年債 米東部時間15時33分 99*08.50=1.7810% 前営業日終盤 99*03.25=1.8159% ２年債 米東部時間14時24分 99*29.00=0.5487% 前営業日終盤 99*27.75=0.5689% ２２日の米金融・債券市場では、長期国債の利回りが約１週間ぶりの水準に低下した 。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金利政策でハト派姿勢を維持するのではないかとの見方 が相場の下支えとなった。 Ｔボンド先物１２月限 は５／３２高の１３６─２４／３２。 Ｔノート先物１２月限 は９／３２高の１２４─０９／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-1.00)
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