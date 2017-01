UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＦＲＢがハト派姿勢維持との見方で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 96*29.50=3.2874% 前営業日終盤 96*30.00=3.2865% 10年債 米東部時間17時04分 98*11.00=2.5655% 前営業日終盤 98*07.50=2.5781% 5年債 米東部時間16時44分 99*08.25=1.7826% 前営業日終盤 99*03.25=1.8159% 2年債 米東部時間17時04分 99*28.75=0.5528% 前営業日終盤 99*27.75=0.5689% 22日の米金融・債券市場では、長期国債の利回りが約1週間ぶりの水準に低下した 。米連邦準備理事会(FRB)が金利政策でハト派姿勢を維持するのではないかとの見方 が相場の下支えとなった。 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁はこの日、FRBの金融政策について、「利上げは 経済がそれに耐えられるか確信を得てから実施する必要がある」とし、景気回復の足取り が明らかに堅固になるまで、FRBは利上げに踏み切るべきではないとの考えを示した。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(ニューヨーク)の米金利ストラテジスト、 シャム・ラジャン氏は「ダドリー総裁は、FRBの長期金利見通しを取り巻く不透明性を 強調することで、その意味合いを薄めた格好だ」と指摘した。 一定の安値拾いの買いが継続したことやショートポジションの巻き戻しが出たことも 相場の支えになったとみられている。 経済指標では、8月の中古住宅販売が年率505万戸と前月比1.8%減少、市場予 想の520万戸を下回った。減少は5カ月ぶり。ただし水準としては依然今年2番目の高 さを維持した。販売に占める差し押さえをはじめとしたディストレス物件の割合は8%、 2008年10月の統計開始以降で最低となった。 終盤の取引で10年債 は6/32高、利回りは2.56%と前週末の2 .59%から低下した。 30年債 は8/32高。利回りは3.29%と前週末の3.3%から低 下した。 中期ゾーンでは7年債 が7/32高。利回りは2.25%と前週末の2. 29%から低下した。 Tボンド先物12月限 は5/32高の136─24/32。 Tノート先物12月限 は9/32高の124─09/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-1.00)