アジア通貨動向（23日）＝総じてしっかり、中国ＰＭＩが支援

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨は、総じてしっかり。 悪化が予想されていた中国製造業購買担当者景気指数(PMI)が改善し、中国経済に対 する懸念がやや和らいだ。 HSBC/マークイットが発表した9月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI) 速報値は50.5と、8月改定値の50.2から上昇した。ロイターが調査したエコノミ ストは、50に低下すると予想していた。 韓国ウォン は小幅上昇。輸出業者から月末決済のための買いが入ったほか 、海外ファンド勢の買いもみられた。 シンガポールドル も上昇。フィリピンペソ は4月30日以来の安 値水準まで下げたものの、持ち直した。 *0800GMT(日本時間午後5時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.40 108.84 +0.41 Sing dlr 1.2680 1.2698 +0.14 Taiwan dlr 30.235 30.229 -0.02 Korean won 1039.80 1040.70 +0.09 Baht 32.23 32.22 -0.03 Peso 44.51 44.47 -0.09 Rupiah 11975.00 11972.00 -0.03 Rupee 60.93 60.82 -0.18 Ringgit 3.2470 3.2445 -0.08 Yuan 6.1385 6.1404 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.40 105.28 -2.88 Sing dlr 1.2680 1.2632 -0.38 Taiwan dlr 30.235 29.950 -0.94 Korean won 1039.80 1055.40 +1.50 Baht 32.23 32.86 +1.95 Peso 44.51 44.40 -0.26 Rupiah 11975.00 12160.00 +1.54 Rupee 60.93 61.80 +1.44 Ringgit 3.2470 3.2755 +0.88 Yuan 6.1385 6.0539 -1.38