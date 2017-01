米金融・債券市場＝長期債利回り低下、弱い欧州指標やシリア領空爆で

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時24分 97*23.50=3.2438% 前営業日終盤 96*29.50=3.2874% 10年債 米東部時間16時26分 98*21.00=2.5293% 前営業日終盤 98*11.00=2.5655% 5年債 米東部時間16時23分 99*11.50=1.7610% 前営業日終盤 99*08.25=1.7826% 2年債 米東部時間16時26分 99*29.50=0.5406% 前営業日終盤 99*28.75=0.5528% 23日の米金融・債券市場では、指標10年債と30年債利回りがともに9月11日 以来の水準に低下した。さえないユーロ圏の経済指標で世界経済をめぐる懸念が高まった ほか、米国が主導する有志国がシリア領に初めて空爆を実施したことで、米国債への逃避 買いが膨らんだ。 午後の取引で、指標10年債 は8/32高。利回りは2.54%と、前 日の2.57%から低下。一時は9月11日以来の低水準となる2.533%をつけた。 30年債 は21/32高。利回りは3.29%から3.25%に低下し た。一時は9月11日以来の水準となる3.246%まで下がった。 Tボンド先物12月限 は21/32高の137─13/32。 Tノート先物12月限 は8/32高の124─17/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.25)