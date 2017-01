UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、弱い欧州指標やシリア領空爆で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*23.00=3.2447% 前営業日終盤 96*29.50=3.2874% 10年債 米東部時間17時03分 98*21.50=2.5274% 前営業日終盤 98*11.00=2.5655% 5年債 米東部時間17時05分 99*11.75=1.7594% 前営業日終盤 99*08.25=1.7826% 2年債 米東部時間16時51分 99*29.50=0.5406% 前営業日終盤 99*28.75=0.5528% 23日の米金融・債券市場では、指標10年債と30年債利回りがともに9月11日 以来の水準に低下した。さえないユーロ圏の経済指標で世界経済をめぐる懸念が高まった ほか、米国が主導する有志国がシリア領に初めて空爆を実施したことで、米国債への逃避 買いが膨らんだ。 9月のユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)統計は、フランスが拡大と縮小の節目 となる50を割り込んだほか、欧州最大の経済国であるドイツの製造業PMIが50.3 と、2013年6月以来の低水準をつけた。アナリストによると、弱い指標を受けて世界 経済の先行き不安が高まり、欧州国債の利回りが低下。相対的に利回りの高い米国債の投 資妙味が高まった。 米軍がアラブ諸国とともにシリア領を空爆したことで、米国の関与の程度や原油価格 への影響が不安視され、安全資産とされる米国債が買い進まれた。 同日実施された290億ドルの2年債入札は底堅い需要を集め、応札倍率は3.56 倍と、2月以来の高水準を記録した。 バークレイズの米国債トレーディング責任者、クリス・マクレイノルズ氏は堅調な入 札結果について「米連邦準備理事会(FRB)をめぐる不透明感が払しょくされたことで 、投資家が米国債市場に戻っている」と分析した。 市場関係者は、低インフレと米雇用者数の伸び悩みを背景に、FRBは前週示された 当局者の金利見通しほど、利上げを急がないとの見方を維持している。 米ミネアポリス地区連銀のコチャラコタ総裁はこの日、米国ではインフレは脅威にな っていないため、FRBは景気刺激策を維持することが可能との考えを示し、こうしたハ ト派的な見方を裏付けた。 午後の取引で、指標10年債 は8/32高。利回りは2.54%と、前 日の2.57%から低下。一時は9月11日以来の低水準となる2.533%をつけた。 30年債 は21/32高。利回りは3.29%から3.25%に低下し た。一時は9月11日以来の水準となる3.246%まで下がった。 米製造業PMIの市場への影響は限定的だった。 9月の速報値は57.9と、2010年4月以来の高水準となった前月から変わらず 。市場予想の58.0は若干下回った。 Tボンド先物12月限 は21/32高の137─13/32。 Tノート先物12月限 は8/32高の124─17/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.25)