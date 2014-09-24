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［東京 ２４日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 108.64 139.60 178.09 Sep24 09:55 BOA 108.67 139.66 Sep24 10:06 BARCLAYS 108.68 139.61 178.09 Sep24 10:19 BBH&CO 108.64 139.61 178.07 Sep24 09:57 BNP PARIBAS 108.65 139.62 178.15 Sep24 09:59 CITIBANK 108.66 139.62 178.10 Sep24 10:03 DEUTSCHE GOLDMAN 108.64 139.64 Sep24 09:56 JPM CHASE 108.69 139.69 Sep24 09:58 MIZUHO BK 108.68 139.65 178.13 Sep24 10:03 MORGAN ST 108.66 139.65 Sep24 10:00 STANCHART 108.69 139.67 Sep24 00:55 SHINKIN CTRL 108.71 139.64 Sep24 09:55 SHINSEI 108.67 139.65 Sep24 10:03 SMBC 108.64 139.60 Sep24 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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