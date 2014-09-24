ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

表示は全て日本時間です。

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。

Wednesday, 24 September, 2014---------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省２年債入札 0300 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールに参加（米ミシガン州マーケット） 1015 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州シャイアン） 1300 日本：鉄連会長会見 1700 独：9月ＩＦＯ業況指数 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：８月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014---------------------------------------------- 0115 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） - 景気見通し・金融政策・コミュニケーションについて 0200 米：財務省２年変動利付・５年債入札 0200 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン） 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1030 アジア開銀、2014年経済見通し改定を公表 1030 村田製作所 最新ロボット 発表会 1100 パナソニック 液晶テレビ 発表会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1300 ソニー ハイレゾリューション・オーディオ発表会 1500 独：８月輸入物価（連邦統計庁） ２５─３０日に発表 1500 独：８月小売売上高（連邦統計庁） ２５─３０日に発表 1500 日本：ニトリホールディングス ３─８月期決算

1600 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁、リトアニア中銀主催の会合に出席（ヴィリニュス） 1700 ユーロ圏：８月Ｍ３（ＥＣＢ） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2130 米：８月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：９月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット）

Friday, 26 September, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省７年債入札 0220 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済・金融政策について講演（米ミシシッピ州ジャクソン） 0830 日本 ８月全国消費者物価指数（民間予測中央値＋３．２％） 0830 日本 ９月東京都区部消費者物価指数（民間予測＋２．６％）

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1500 独：１０月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 2130 米：第２・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第２・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：９月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014---------------------------------------------- 0115 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（シカゴ） 1800 ユーロ圏：９月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 独：９月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2100 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、ＣＮＢＣテレビに出演 2130 米：８月個人所得・消費支出（商務省） 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ）

2300 米：８月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 30 September, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：８月鉱工業生産速報（経産省）） 0850 日本：８月商業販売統計経産省） 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1045 中国：９月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1230 日本：９月国際投資戦略調査（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：８月住宅着工戸数（国交省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1655 独：９月雇用統計（連邦雇用庁） 1730 英：第２・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1730 英：第２・四半期経常収支（国立統計局） 1800 ユーロ圏：９月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：８月失業率（統計局）

2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2245 米：９月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：９月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 01 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米：9月自動車販売 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：国慶節 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：９月調査日銀短観（予測中央値：大企業製造業＋１０、同非製造業＋１７） 1000 中国：９月製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 豪：８月小売売上高（連邦統計局） 1030 日本：１０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1700 ユーロ圏：９月製造業ＰＭＩ改定値 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：９月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2245 米：９月製造業ＰＭＩ改定値 2300 米：９月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：８月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014---------------------------------------------- All Day 中国：国慶節 休場 All Day 香港：重陽節 休場 All Day インド：休場 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：９月調査日銀短観・業種別計数と企業物価見通し 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース）（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 豪：８月貿易収支（連邦統計局） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：１０─１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1800 ユーロ圏：８月生産者物価指数（統計局） 2030 米：９月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ローマ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ローマ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：８月製造業新規受注（商務省） 2300 米：８月米耐久財受注改定値（商務省） Friday, 03 October, 2014---------------------------------------------- All Day インド：休場 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 中国：国慶節 休場 All Day 韓国：建国記念日 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 0730 米：セントルイス地区連銀のブラード総裁が同地区連銀主催のイベントに参加（米ミシシッピー州テューペロ） "A Conversation with St. Louis Fed President James Bullard" on the U.S. economy and monetary policy 1000 中国：９月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1700 ユーロ圏：９月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：９月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：８月小売売上高（統計局） 2130 米：９月雇用統計（労働省） 2130 米：８月貿易収支（商務省） 2245 米：９月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 2245 米：９月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：９月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Sunday, 05 October, 2014---------------------------------------------- All Day 豪：夏時間に移行 Monday, 06 October, 2014---------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 All Day 中国：国慶節 休場 All Day マレーシア：ハリ・ラヤ・ハジ 休場 All Day シンガポール：ハリ・ラヤ・ハジ 休場 All Day インド：休場 1500 独：８月鉱工業受注（経済技術省） Tuesday, 07 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 All Day 中国：国慶節 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1230 豪：中銀理事会（金利発表） 1500 独：８月鉱工業生産（経済技術省） 1730 英：８月鉱工業生産（国立統計局） 2300 米：８月求人労働移動調査（労働省） Wednesday, 08 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（９日まで） Time Unknown 韓国：中銀金利決定 0400 米：８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 1045 中国：８月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1400 日本：９月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1400 日本：１０月日銀金融経済月報 2130 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済について講演（ウィスコンシン州プリモス） Thursday, 09 October, 2014---------------------------------------------- All Day 韓国：ハングルの日 休場 0300 米：９月１６─１７日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：８月機械受注（内閣府） 0930 豪：９月雇用統計（連邦統計局） 1500 日本：９月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2245 米：ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ（ミズーリ州セントルイス） "Monetary Policy and Communications" 2245 米：フィッシャーＦＲＢ副議長、ＩＭＦ・世銀総会関連イベントに参加 Friday, 10 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ワシントン） All Day ＩＭＦ・世銀年次総会（ワシントン） All Day 台湾：国慶節 休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0850 日本：８月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（９月３、４日分） 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1400 日本：９月消費動向調査(内閣府） 2130 米：9月輸出入物価（労働省） 2200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） "Monetary Policy and Communications" Saturday, 11 October, 2014---------------------------------------------- All Day 国際通貨金融委員会（ＩＭＦＣ）（ワシントン） All Day 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） 0300 米：9月財政収支（財務省） Monday, 13 October, 2014---------------------------------------------- All Day 米：コロンブスデー 債券市場は休場 Tuesday, 14 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 日本：９月投信概況 Wednesday, 15 October, 2014---------------------------------------------- 1330 日本：８月鉱工業生産確報（経産省）） 2130 米：１０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2130 米：９月卸売物価指数（労働省） Thursday, 16 October, 2014---------------------------------------------- 0300 米：地区連銀経済報告 1500 日本：リクルートホールディングス 上場記者会見 2200 米：８月対米証券投資（財務省） 2215 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：１０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 17 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本：１０月ロイター短観 1535 日本：黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 2130 米：９月住宅着工件数（商務省） 2130 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名 "Inequality of Economic Opportunity in the United States" 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 20 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：新大統領就任 0700 日本：１０月ロイター企業調査 1400 日本：８月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）

Tuesday, 21 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2300 米：９月中古住宅販売（全米リアルター協会） Wednesday, 22 October, 2014---------------------------------------------- All Day シンガポール： ディーパバリ 休場 All Day マレーシア： ディーパバリ 休場 0850 日本：９月貿易統計（財務省） 2130 米：９月消費者物価指数（労働省） 2300 カナダ：中銀政策金利・金融政策リポート発表 Thursday, 23 October, 2014---------------------------------------------- All Day タイ：チュラロンコーン大王記念日 休場 2200 米：８月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2300 米：９月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 24 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day インド：休場 2300 米：９月新築１戸建て住宅販売（商務省）

Sunday, 26 October, 2014---------------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Tuesday, 28 October, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） 0850 日本：９月商業販売統計経産省） 1730 スウェーデン：中銀金融政策発表 2130 米：９月耐久財受注（商務省） 2300 米：１０月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）

Wednesday, 29 October, 2014---------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan - 0850 日本：９月鉱工業生産速報（経産省）） Thursday, 30 October, 2014---------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan 0300 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 2130 米：第３・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） Friday, 31 October, 2014---------------------------------------------- All Day Dutch King Willem-Alexander and Queen Maxima on state visit to Japan Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：９月住宅着工戸数（国交省） 2130 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 2130 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 2245 米：１０月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：１０月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sunday, 02 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 Tuesday, 04 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：中間選挙 All Day インド：休場 0000 米：１０月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 0000 米：９月建設支出（商務省） 2230 米：９月貿易収支（商務省） Wednesday, 05 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（６日まで） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 2215 米：１０月全米雇用報告（ＡＤＰ） Thursday, 06 November, 2014---------------------------------------------- All Day インド：休場 0000 米：１０月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：１０月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） 2230 ＥＣＢ記者会見 2230 米：第３・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2230 米：１０月雇用統計（労働省） Saturday, 08 November, 2014---------------------------------------------- 0500 米：９月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：ベテランズデー 債券市場は休場 Wednesday, 12 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0850 日本：９月第３次産業活動指数（経済産業省） Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） Friday, 14 November, 2014---------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） Time Unknown 閣議・閣議後会見 0400 米：１０月財政収支（財務省） 2230 米：１０月輸出入物価（労働省） 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数速報値

Saturday, 15 November, 2014---------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）首脳会議（ブリスベン、１６日まで） Sunday, 16 November, 2014---------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）首脳会議（ブリスベン、最終日） Monday, 17 November, 2014---------------------------------------------- 0850 ７─９月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） 2230 米：１１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2315 米：１０月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2315 米：１０月設備稼働率（ＦＲＢ） Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 2230 米：１０月卸売物価指数（労働省） 2300 米：９月対米証券投資（財務省） Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合２日目 2230 米：１０月住宅着工件数（商務省） Thursday, 20 November, 2014---------------------------------------------- All Day ブラジル：休場 0400 米：１０月２８─２９日のＦＯＭＣ議事要旨発表 0850 日本：１０月貿易統計（財務省） 2230 米：１０月消費者物価指数（労働省） Friday, 21 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：１０月中古住宅販売（全米リアルター協会） 0000 米：１１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 0000 米：１０月景気先行指数（コンファレンス・ボード）

Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 2230 米：第３・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2230 米：第３・四半期企業利益速報値（商務省） 2300 米：９月住宅価格指数（連邦住宅金融局） Wednesday, 26 November, 2014---------------------------------------------- 0000 米：１１月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 2230 米：１０月耐久財受注（商務省） 2230 米：１０月個人所得・消費支出（商務省） 2355 米：１１月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Thursday, 27 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 米国：感謝祭 休場 0000 米：１０月新築１戸建て住宅販売（商務省） Friday, 28 November, 2014---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：株式市場は短縮取引 1230 日本：１１月国際投資戦略調査 2345 米：１１月シカゴ地区購買部協会景気指数