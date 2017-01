アジア通貨動向（24日）＝韓国ウォンが対円で下落、安倍首相の発言受け

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場では、韓国ウォン が対円で下落した。円安が日本経済に与える影響を注視するとした安倍晋三首相の発言が 報じられたことを受けた。 時事通信によると、首相は最近の円安傾向について、地方経済に与える影響を注視し たい、と述べた。 0400GMT(日本時間午後1時00分)時点で、ウォン は0.2%安 の1円=9.5710ウォン。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門責任者、ショーン・ヨコタ氏は 「9.50ウォンを割り込むのは困難で、まずは9.80ウォンに向かって修正されるだ ろう」と指摘。「米連邦準備理事会(FRB)の行動に対する不透明感がボラティリティ やネガティブリスクを高め、それが円高につながるだろう」と述べた。 アナリストらによると、ウォンは対円で9.5552ウォンに上値抵抗線があるとみ られている。これは2007─09年の上昇局面におけるフィボナッチ76.4%戻し水 準。ウォンは先週以降、この水準を試しており、今月18日には6年ぶりの高値となる9 .5171ウォンを付けた。 韓国当局は、海外の輸出市場で日本と競合していることから、対円でのウォン高に神 経をとがらせている。 ただ、一部アナリストは、一段の円安が見込まれる中、首相の発言がこうした懸念を 和らげることはなさそうだと指摘する。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「韓国銀行(中央銀 行)が複数回利下げすると見込まれなければ、どの程度ウォン安が進むかについては疑問 がある」と述べた。 同氏は「9.6─9.7ウォン付近までウォン安が進めばウォン買いの好機ではない か」と指摘。日銀による追加緩和の可能性を考慮すれば、来年に9.2─9.3ウォンま でウォン高が進むと予想した。 <対ドルでは大半が上昇> 一方、大半のアジア新興国通貨は対ドルで上昇。米利回り低下を受け、ドルは幅広く 下落している。 米主導のシリア空爆で地政学的懸念が高まる中、安全資産のシンガポールドルSGD=D 3が買われた。 ウォン は対米ドルで上昇。月末決済用の輸出業者による需要が背景。 *0400GMT(日本時間午後1時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.56 108.90 +0.31 Sing dlr 1.2671 1.2691 +0.16 Taiwan dlr 30.246 30.240 -0.02 Korean won 1039.60 1040.00 +0.04 Baht 32.24 32.20 -0.12 Peso 44.50 44.52 +0.04 Rupiah 11967.00 11970.00 +0.03 Rupee 60.97 60.94 -0.04 Ringgit 3.2430 3.2445 +0.05 Yuan 6.1356 6.1378 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.56 105.28 -3.03 Sing dlr 1.2671 1.2632 -0.31 Taiwan dlr 30.246 29.950 -0.98 Korean won 1039.60 1055.40 +1.52 Baht 32.24 32.86 +1.93 Peso 44.50 44.40 -0.24 Rupiah 11967.00 12160.00 +1.61 Rupee 60.97 61.80 +1.37 Ringgit 3.2430 3.2755 +1.00 Yuan 6.1356 6.0539 -1.33