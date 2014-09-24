中国・香港株式市場・大引け＝上海は1年半ぶり高値、証券株堅調

［香港 ２４日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2343.575 33.857高 1853.1億元（上海Ａ株） 高値 2345.747 安値 2297.876 前場終値 2328.002 18.284高 920.1億元（上海Ａ株） 寄り付き 2302.231 7.487安 前営業日終値 2309.718 19.852高 1351.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23929.19 92.12高 386.2億香港ドル 寄り付き 23788.98 48.09安 前営業日終値 23837.07 118.42安 715.6億香港ドル ２４日の中国株式市場は続伸し、１年半ぶりの高値で終了した。証券業界の改革への 期待から証券株が買いを集め、相場の上昇を主導した。 上海総合指数 は３３．８５７ポイント（１．４７％）高の２３４３．５７５ と、２０１３年３月６日以来の高値で引けた。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は４２．４０２ポイン ト（１．７７％）高の２４４１．８６４と、２週間ぶりの高値で終了。 上昇率はともに８月４日以来の大きさだった。 中信証券（ＣＩＴＩＣ証券） は３．５％高、海通証券 は３． ３％高、長江証券 は値幅制限いっぱいの１０％高となった。 ＨＳＢＣ／マークイットが前日発表した９月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ） 速報値が予想を上回ったことから投資家心理が改善し、銀行およびエネルギー株が値を上 げた。 中国石油天然ガス（ペトロチャイナ） は１．０％高、中国農業銀行 <601 288.SS>は１．２％高で終了した。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示しま す。