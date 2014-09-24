〔表〕米2年物ＦＲＮ入札の最高マージンは0.041％＝財務省

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［ワシントン ２４日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.041％ 平均マージン 0.039％ 最低マージン 0.035％ 落札価格 100.054264 最高利回り落札比率 94.76％ カバー（応札倍率） 4.45倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,059,200 応札総額 57,898,529,200 競争入札 12,980,530,000 非競争入札 19,529,200 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 48,404,000,000 プライマリーディーラー落札 5,321,250,000 直接入札者応札 1,600,000,000 直接入札者落札 600,000,000 間接入札者応札 7,875,000,000 間接入札者落札 7,059,280,000 発行日 2014年9月26日 償還日 2016年7月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WV8
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