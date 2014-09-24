米金融・債券市場＝国債利回り上昇、低調な入札や住宅販売上振れで

［ニューヨーク ２４日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時58分 97*02.00=3.2798% 前営業日終盤 97*23.00=3.2447% １０年債 米東部時間15時58分 98*10.50=2.5674% 前営業日終盤 98*21.50=2.5274% ５年債 米東部時間15時58分 99*05.75=1.7995% 前営業日終盤 99*11.75=1.7594% ２年債 米東部時間15時47分 99*26.25=0.5905% 前営業日終盤 99*29.50=0.5406% ２４日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に よる利上げへの不安から５年債入札が低調だったことや、新築住宅販売の高い伸びが相場 の圧迫要因となった。 Ｔボンド先物１２月限 は１８／３２安の１３６─２７／３２。 Ｔノート先物１２月限 は８／３２安の１２４─０９／３２。 ＜ドルスワップ・スプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.75)