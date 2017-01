UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、低調な入札や住宅販売の上振れで

(レートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*02.00=3.2798% 前営業日終盤 97*23.00=3.2447% 10年債 米東部時間17時05分 98*11.00=2.5655% 前営業日終盤 98*21.50=2.5274% 5年債 米東部時間17時01分 99*06.00=1.7978% 前営業日終盤 99*11.75=1.7594% 2年債 米東部時間16時42分 99*26.25=0.5905% 前営業日終盤 99*29.50=0.5406% 24日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。米連邦準備理事会(FRB)に よる利上げへの不安から5年債入札が低調だったことや、新築住宅販売の高い伸びが相場 の圧迫要因となった。 350億ドルの5年債入札は、応札倍率が2.56倍と昨年12月以来の低水準にと どまった。市場では、前週のFRB見通しで利上げペースが速まる可能性が示されたこと で、積極的な買いが見られなかったという。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の金利戦略部長、デービッド・キーブル氏は 「中期ゾーンはFRBによる利上げが近づきつつあることを織り込んでいるもようだ」と 指摘し、商業銀行からの引き合いは皆無に等しかったと述べた。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、たとえインフレ率が目標の2%をやや上回る状況 になっても、FRBは金融緩和の解除に「極めて辛抱強く」あるべきだと述べ、ハト派姿 勢を示したものの、金利動向をめぐる市場の不安は根強かったという。 翌日には290億ドルの7年債入札が行われる。 経済統計では、8月の新築1戸建て住宅販売件数が前月比で18.0%増の年率50 万4000戸と、伸びが1992年1月以来の大きさとなった。水準では市場予想の43 万戸を上回り、2008年5月以来の高水準となるなど、住宅市場の改善継続を裏付けた 。 この日はユダヤ教の新年祭を迎えたこともあり、商いは全般的に薄かった。 指標10年債 は9/32安。利回りは2.57%と、前日の2.53% から上昇した。 30年債 は17/32安。利回りは3.28%と、前日の3.25%か ら上昇した。 5年債 は5/32安。利回りは1.80%と、前日の1.76%から上昇 した。 Tボンド先物12月限 は18/32安の136─27/32。 Tノート先物12月限 は8/32安の124─09/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.75)