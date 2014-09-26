〔表〕きょうの投信設定（26日）＝8本

［東京 ２６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 パインブリッジＧ７金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０９ ＜愛称：グッド・セブン １４─０９＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：岩手銀行 りそな 米国優先リート証券ファンド２０１４─０９＜愛称：イールド・スター＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース ／年２回決算コース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４─０９ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ダブルエンジン １４─０９ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：西京銀行、東北銀行 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド２０１４─０９ ＜愛称：グッド・セブン・プラス１４─０９＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：中京銀行 、福岡銀行、熊本銀行、親和銀行、おかやま信用金庫 グローバル銀行・保険ハイブリッド証券ファンド２０１４─０９ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：静銀ティーエム証券