アジア開銀、今年の東南アジア成長率見通しを4.6％に下方修正

[シンガポール 25日 ロイター] - アジア開発銀行(ADB)は、今年の東南 アジアの域内総生産(GDP)成長率見通しを下方修正した。軍事クーデターにつながっ たタイの政情不安に加え、インドネシアでコモディティの輸出価格が下落していることが 背景。 既に公表されている2014年の経済見通しの改定版で、ADBは東南アジアの今年 のGDP成長率見通しを4.6%と、7月時点の4.7%から小幅下方修正した。4月時 点では5.0%を予想していた。 4月時点と比べ、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、シンガポールの20 14年の成長率見通しは引き下げられたが、マレーシアに関しては5.1%から5.7% に上方修正された。輸出の持ち直しが理由という。 2015年の東南アジアの成長率は、タイの景気回復などを背景に5.3%へと加速 する見通し。4月と7月時点の5.4%からは小幅に下方修正された。 中国の2014年と2015年の成長率見通しは据え置いた。2013年の中国のG DPは7.7%増。この伸びが今年は7.5%、来年は7.4%へと鈍化する見込みだ。 アジア開銀は労働力人口の減少と不動産セクターの低迷が成長を押し下げるものの、景気 刺激策と内需・外需の増加が貢献すると指摘している。 アジア開銀は7月、2015年のインドの成長率見通しを4月時点の6.0%から6 .3%へと上方修正。モディ新政権による経済改革への期待を挙げていた。今回もこの予 想を維持している。 詳細は以下の通り。 <GDP伸び率> 実績 --- 予測 --- 国・地域 2013* 2014 2015 -------------- -------- Sept July April Sept July April CENTRAL ASIA 6.5 5.6 6.3 6.5 5.9 6.1 6.5 EAST ASIA 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 China 7.7 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 SOUTH ASIA 4.7 5.4 5.4 5.3 6.1 6.1 5.8 India 4.7 5.5 5.5 5.5 6.3 6.3 6.0 SOUTHEAST ASIA 5.0 4.6 4.7 5.0 5.3 5.4 5.4 Indonesia 5.8 5.3 -- 5.7 5.8 -- 6.0 Malaysia 4.7 5.7 -- 5.1 5.3 -- 5.0 Philippines 7.2 6.2 -- 6.4 6.4 -- 6.7 Singapore 3.9 3.5 -- 3.9 3.9 -- 4.1 Thailand 2.9 1.6 -- 2.9 4.5 -- 4.5 Vietnam 5.4 5.5 -- 5.6 5.7 -- 5.8 THE PACIFIC 5.0 5.3 5.2 5.4 13.2 13.2 13.3 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 6.1 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 <インフレ率> 実績 --- 予測 --- 国・地域 2013* 2014 2015 --------------- -------- Sept July April Sept July April CENTRAL ASIA 6.0 7.6 7.6 9.0 7.0 7.0 7.4 EAST ASIA 2.4 2.4 2.5 2.5 2.9 2.9 2.9 China 2.6 2.4 2.6 2.6 3.0 3.0 3.0 SOUTH ASIA 6.2 6.1 6.3 6.4 5.9 6.1 6.2 India 6.0 5.7 6.0 6.0 5.5 5.8 5.8 SOUTHEAST ASIA 4.2 4.1 4.3 4.3 4.7 4.0 4.0 Indonesia 6.4 5.8 -- 5.7 6.9 -- 4.8 Malaysia 2.1 3.3 -- 3.2 3.6 -- 3.5 Philippines 3.0 4.4 -- 4.3 4.1 -- 4.0 Singapore 2.4 2.0 -- 3.0 2.3 -- 2.9 Thailand 2.2 2.2 -- 2.4 2.6 -- 2.6 Vietnam 6.6 4.5 -- 6.2 5.5 -- 6.6 THE PACIFIC 4.5 4.5 4.5 5.9 4.5 4.5 5.1 ________________________________________________________________ DEVELOPING ASIA 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 *2013年実績の一部は改定値 出典:ADBの2014年アジア経済見通し補足版 Central Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan East Asia: China,Hong Kong, South Korea, Mongolia, Taiwan South Asia:Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka Southeast Asia: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Pacific:Fiji, Papua New Guinea, Timor-Leste, Cook Islands, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu