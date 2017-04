アジア通貨動向（25日）＝下落、フィリピンペソは5カ月ぶり低水準

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨は軟調。フィリピンペ ソは5カ月ぶり低水準を付けた。米ドルは対主要通貨で4年ぶり高値を付けている。 ペソ は、1ドル=44.675ペソと4月25日以来のペソ安水準を付け た。7月の電子製品輸入が2012年3月以来の大幅減少となったことが圧迫要因。輸入 電子製品の大半は部品で、フィリピン国内で組み立て、完成品として輸出されるため、輸 入の減少は輸出減少の前兆と受け止められた。 韓国ウォン も下落。対円でのウォン高抑制に当局が介入するとの観測が広 がっている。ウォンは対円で一時2008年8月以来のウォン高水準を付けた。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.11 109.04 -0.06 Sing dlr 1.2674 1.2668 -0.05 Taiwan dlr 30.274 30.248 -0.09 Korean won 1042.70 1039.90 -0.27 Baht 32.24 32.22 -0.06 Peso 44.65 44.46 -0.43 Rupiah 11950.00 11950.00 +0.00 Rupee 61.01 60.96 -0.07 Ringgit 3.2450 3.2425 -0.08 Yuan 6.1356 6.1346 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.11 105.28 -3.51 Sing dlr 1.2674 1.2632 -0.33 Taiwan dlr 30.274 29.950 -1.07 Korean won 1042.70 1055.40 +1.22 Baht 32.24 32.86 +1.92 Peso 44.65 44.40 -0.57 Rupiah 11950.00 12160.00 +1.76 Rupee 61.01 61.80 +1.30 Ringgit 3.2450 3.2755 +0.94 Yuan 6.1356 6.0539 -1.33