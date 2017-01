米金融・債券市場＝利回り低下、米株安やＥＣＢ総裁発言で

[ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時36分 98*10.50=3.2123% 前営業日終盤 97*02.00=3.2798% 10年債 米東部時間16時37分 98*28.00=2.5040% 前営業日終盤 98*11.00=2.5655% 5年債 米東部時間16時36分 99*31.25=1.7549% 前営業日終盤 99*06.00=1.7978% 2年債 米東部時間16時36分 99*28.50=0.5551% 前営業日終盤 99*26.25=0.5905% 25日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。米株安で米国債への逃避買 いが膨らんだほか、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言を受けてユーロ圏国債の利 回りが低下したことで、相対的に利回りの高い米国債の投資妙味が高まった。 Tボンド先物12月限 は31/32高の137─26/32。 Tノート先物12月限 は15/32高の124─24/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.75)