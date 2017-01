UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、米株安やＥＣＢ総裁発言で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*11.00=3.2115% 前営業日終盤 97*02.00=3.2798% 10年債 米東部時間16時59分 98*28.00=2.5040% 前営業日終盤 98*11.00=2.5655% 5年債 米東部時間17時05分 99*31.75=1.7516% 前営業日終盤 99*06.00=1.7978% 2年債 米東部時間16時36分 99*28.50=0.5551% 前営業日終盤 99*26.25=0.5905% 25日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。米株安で米国債への逃避買 いが膨らんだほか、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言を受けてユーロ圏国債の利 回りが低下したことで、相対的に利回りの高い米国債の投資妙味が高まった。 指標10年債利回りは1日としては7月半ば以来、30年債利回りは5月下旬以来の 大幅低下となる見込み。ドル高による企業業績への懸念に加え、新型「iPhone(ア イフォーン)」利用者から基本ソフト(OS)「iOS8」のアップデート版に関する不 具合を指摘されたアップル が売り込まれ、主要株価3指数はこの日、そろって1 %超下落した。 また欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は、リトアニア紙とのインタビューで、必 要なら一段の措置を講じる意向を示した。総裁は前日にも、ユーロ圏のインフレ率を2% の水準に近づけるため、ECBが必要な限り長期にわたって緩和的な金融政策を維持する と言明している。 追加緩和を示唆するドラギ総裁の発言が追い風となり、独10年債 利回 りは約2週間ぶりの水準となる0.968%に低下。利回り水準の高い米国債が買い進ま れる展開となった。 指標10年債 は15/32高。利回りは2.57%から2.51%に低 下した。一時は10日以来の低水準となる2.504%をつけた。 30年債 は1─3/32高。利回りは3.22%と、前日の3.28% から低下した。8日以来の低水準となる3.211%まで下げる場面もあった。 同日実施の290億ドルの7年債入札は、精彩を欠く内容となった。投資ファンド などの直接入札者の落札比率が10.02%と、2012年7月以来、約2年ぶりの低水 準となったほか、応札倍率は2.48倍と、6月以来の低水準を記録した。 経済指標は強弱まちまち。8月の耐久財受注は前月比18.2%減と、1992年の 統計開始以降で最大の減少となったが、市場予想の18%減とほぼ一致した。前月は航空 機需要で大きく伸びていたため、その反動がみられた。 9月の米サービス購買担当者景気指数(PMI)速報値は58.5と、前月の59. 5から低下し、市場予想の59.0を下回った。低下は3カ月連続で、5月以来の低水準 。 半面、新規失業保険週間申請件数は29万3000件に増加したが、30万件を見込 んでいた市場予想ほどは増えなかった。 Tボンド先物12月限 は31/32高の137─26/32。 Tノート先物12月限 は15/32高の124─24/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.75)