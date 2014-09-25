UPDATE 1-シカゴ日経平均先物・日本企業ＡＤＲ動向（25日）

(ＡＤＲを加えてアップデートしました) ［２５日 ロイター］ - ＜シカゴ日経平均先物＞ （かっこ内は大証終値比） シカゴ日経平均先物12月限（ドル建て） 清算値 16160 (‐120) 始値 16275 高値 16390 安値 16130 シカゴ日経平均先物12月限（円建て） 清算値 16125 (‐155) 始値 16245 高値 16360 安値 16095 大証日経平均先物12月限 終値 16280 ＜日本企業ＡＤＲ銘柄＞ NY市場上場の ADR銘柄 円ﾄﾞﾙﾚｰﾄ(NY市場の仲値): 108.71 09月25日 ｺｰﾄﾞ 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 6594 日本電産 16.7200 7270.5 2.2 7393.0 6758 ソニー 17.2700 1877.4 -8.7 1901.0 6857 アドバンテスト 12.7300 1383.9 -21.7 1416.0 6971 京セラ 46.9900 5108.3 -17.4 5210.0 7203 トヨタ自動車 117.8700 6406.8 -106.5 6550.0 7267 本田技研工業 34.3600 3735.3 -43.5 3816.5 7751 キヤノン 32.6700 3551.6 -46.7 3595.0 8306 三菱ＵＦＪ ＦＧ 5.7300 622.9 -7.6 639.8 8316 三井住友ＦＧ 8.2000 4457.1 -20.7 4531.0 8411 みずほＦＧ 3.6300 197.3 -7.6 203.0 8591 オリックス 69.7300 1516.1 -25.0 1536.0 8604 野村ＨＬＤＧ 6.1100 664.2 -14.1 684.6 9432 日本電信電話 30.9500 6729.1 -31.5 6870.0 9437 ＮＴＴドコモ 17.0800 1856.8 -27.2 1901.0 9766 コナミ 20.7900 2260.1 -44.6 2269.0 ナスダック上場の ADR銘柄 円ﾄﾞﾙﾚｰﾄ(NY市場の仲値): 108.71 09月25日 ｺｰﾄﾞ 銘柄名 ﾅｽﾀﾞｯｸ終値 円換算値 前日比 JP終値 2158 ＵＢＩＣ 15.70 853.4 13.0 831.0 3774 インターネットイニシアティブ 10.00 2174.2 -18.5 2223.0 円換算値:米国市場の終値の円換算値 前日比:米国市場における純変動額の円換算値 ﾚｼｵ:当該株式が幾つのADRに相当するかの比率 銘柄名 ﾚｼｵ ADR ｺｰﾄﾞ 日本電産 4:1 ソニー 1:1 アドテスト 1:1 京セラ 1:1 トヨタ 1:2 ホンダ 1:1 キヤノン 1:1 三菱ＵＦＪ 1:1 三井住友ＦＧ 5:1 みずほＦＧ 1:2 オリックス 1:5 野村ＨＤ 1:1 ＮＴＴ 2:1 ドコモ 1:1 コナミ 1:1 ＵＢＩＣ 1:2 ＩＩＪ 2:1