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［東京 ２６日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 108.53 138.43 177.23 Sep26 09:57 BOA 108.54 138.49 Sep26 10:15 BARCLAYS 108.54 138.48 177.25 Sep26 10:02 BBH&CO 108.51 138.45 177.18 Sep26 09:58 BNP PARIBAS 108.56 138.48 177.26 Sep26 09:59 CITIBANK 108.55 138.45 177.26 Sep26 10:14 DEUTSCHE GOLDMAN 109.54 138.47 Sep26 09:56 JPM CHASE 108.54 138.48 Sep26 09:56 MIZUHO BK 108.55 138.47 177.27 Sep26 10:00 MORGAN ST 108.53 138.48 Sep26 10:12 STANCHART 108.54 138.48 Sep26 00:55 SHINKIN CTRL 108.55 138.50 Sep26 09:55 SHINSEI 108.54 138.48 Sep26 10:00 SMBC 108.53 138.45 Sep26 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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