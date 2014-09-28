〔表〕きょうの投信設定（29日）＝5本

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［東京 ２９日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 国際投信投資顧問 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：香川銀行、徳島銀行 成果リレー（ブラジル国債＆日本株エクセレント）２０１４─０９ 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：日の出証券 バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 野村アセットマネジメント 設定上限額：２５０億円 設定額：── 販売会社：西日本シティ銀行 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─０９（円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：２５０億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 アジア・リートオープン（毎月決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村信託銀行
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