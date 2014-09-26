中国・香港株式市場・前場＝上海横ばい、米株安に追随し香港続落　

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［香港 ２６日 ロイター］ -
上海総合指数 前営業日比 売買代金概算
前場終値 2345.877 0.774高 828.8億元（上海Ａ株）
寄り付き 2339.288 5.815安
前営業日終値 2345.103 1.528高 1889.7億元（上海Ａ株）
ハンセン指数
前場終値 23658.97 109.16安 362.2億香港ドル
寄り付き 23581.56 186.57安
前営業日終値 23768.13 153.48安 808.3億香港ドル
前場の香港株式市場は続落。米株安の流れに追随した。ただ、カジノ株が持ち直して下げ渋った。中国市場はほぼ横ばい。
上海総合指数 は０．７７４ポイント（０．０３％）高の２３４５．８７７。
大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１．２２３ポイント（０．０５％）安の２４３５．７４２。
ハンセン指数 は１０９．１６ポイント（０．４６％）安の２万３６５８．９７。
ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は４６．５３ポイント（０．４４％）安の１万０５９３．５６。
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