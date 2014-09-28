29日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 衆院・参院本会議 1100 ８月自動車８社 生産販売実績 1300 パナソニック 「テクニクス」製品発表会 1300 政府税調 1610 経済の好循環実現に向けた政労使会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（金） 0600 独：10月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 0600 独：8月独輸入物価（連邦統計庁） 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 1230 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） 1355 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ２８日（日） 1615 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（シカゴ） ２９日（月） 0900 ユーロ圏：9月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1200 独：9月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、ＣＮＢＣテレビに出演 1230 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 1300 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 1400 米：8月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札