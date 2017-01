アジア通貨動向（26日）＝大半が下落、ルピアは6週連続の下げに

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨市場では大半が下落。 インドネシアルピアは政治的な不透明感を背景に、心理的節目の1ドル=1万2000ル ピアを一時割り込んだ。 インドネシア議会は、州知事や市長の直接選挙を廃止する法案を可決。ジョコ・ウィ ドド次期インドネシア大統領は「大きな後退」として批判した。 ルピア は週間で0.5%安で、トムソンロイターのデータによると昨年6月 末以来最長の6週連続の下げとなる見通し。 トレーダーやアナリストは、10月1日に発表される8月の貿易指標で経常赤字に対 する懸念が高まれば、ルピアはさらに下落する可能性が高いとの見方を示した。 フィリピンペソ はオフショアのファンド勢の売りを背景に0.4%下落し 、1ドル=44.960ペソと4月4日以来のペソ安水準を付けた。 フィリピンの銀行トレーダーは、「アジア開発銀行(ADB)による(2014年と 2015年の成長率見通し)引き下げと貿易指標の弱い内容が投資家を遠ざけている」と 述べた。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.00 108.76 -0.22 Sing dlr 1.2709 1.2704 -0.04 Taiwan dlr 30.294 30.310 +0.05 Korean won 1042.90 1042.60 -0.03 Baht 32.31 32.28 -0.08 Peso 44.84 44.77 -0.16 Rupiah 12022.00 11975.00 -0.39 Rupee 61.52 61.34 -0.28 Ringgit 3.2630 3.2540 -0.28 Yuan 6.1343 6.1363 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.00 105.28 -3.42 Sing dlr 1.2709 1.2632 -0.61 Taiwan dlr 30.294 29.950 -1.14 Korean won 1042.90 1055.40 +1.20 Baht 32.31 32.86 +1.72 Peso 44.84 44.40 -0.99 Rupiah 12022.00 12160.00 +1.15 Rupee 61.52 61.80 +0.46 Ringgit 3.2630 3.2755 +0.38 Yuan 6.1343 6.0539 -1.31