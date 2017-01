米金融・債券市場＝短中期債下落、グロス氏のＰＩＭＣＯ退職で

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*09.00=3.2148% 前営業日終盤 98*11.00=3.2115% 10年債 米東部時間17時05分 98*21.50=2.5276% 前営業日終盤 98*28.00=2.5040% 5年債 米東部時間17時05分 99*25.00=1.7959% 前営業日終盤 99*31.75=1.7516% 2年債 米東部時間17時05分 99*27.00=0.5787% 前営業日終盤 99*28.50=0.5551% 26日の米金融・債券市場では、短・中期国債の価格が下落。米債券運用会社パシフ ィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMCO)のビル・グロス最 高投資責任者(CIO)が同社を退職したことを受け、今後投資家からファンドの解約が 相次いだ場合、同社は保有国債の売却を余儀なくされる恐れがあるとの見方が広がった。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)のトム・ディガロマ氏は「 グロス氏のピムコ退職は大ニュース。同社がファンドの清算を迫られると投資家らは懸念 しており、そうなる前にと一定の(国債)売りが出ている」と述べた。 ピムコのウェブサイトによると、旗艦ファンドで世界最大の債券ファンドでもある「 トータル・リターン・ファンド」 は、米国債の比率が8月末時点で41%とな っている。 短・中期債が売られたことについては、米連邦準備理事会(FRB)が事実上のゼロ 金利政策を長めに継続するとの見方から、グロス氏が最近数カ月間、短・中期債への投資 選好を強めていたため、とみられている。 経済指標では、第2・四半期の米国内総生産(GDP)確報値が季節調整後の年率換 算で前期比4.6%増と、改定値の4・2%増から上方修正された。2011年の第4・ 四半期以来、約2年半ぶりの大きな伸びで、市場予想と一致した。 9月の米ミシガン大消費者信頼感指数(確報値)は84.6と前月の82.5から上 昇し、2013年7月以来14カ月ぶりの高水準となった。速報値から修正はなかった。 市場予想は84.7だった。 前日株式が大幅に売られたこともあり、この日は指標を受け、米国債から株式に資金 が移る動きもみられたという。 指標10年債 は5/32安。利回りは2.53%と前日の2.51%か ら上昇した。 30年債 は1/32高。利回りは3.22%と横ばい。 5年債 は5/32安。利回りは1.80%と前日の1.76%から上昇し た。 Tボンド先物12月限 は6/32安の137─20/32。 Tノート先物12月限 は10/32安の124─14/32。 <ドルスワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.75)