再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(不要な文字を削除します) [東京 29日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9月29日―10月3日の海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 RIC 29Sep 9:00 EZ 業況指数 Sep 0.10 13 0.16 29Sep 9:00 EZ 景況感指数 Sep 100.0 29 100.6 29Sep 12:00 DE EU基準CPI速報値(前年比) Sep % 0.7 29 0.8 29Sep 12:00 DE EU基準CPI速報値(前月比) Sep % -0.1 20 0.0 29Sep 12:00 DE CPI速報値(前年比) Sep % 0.8 30 0.8 29Sep 12:00 DE CPI速報値(前月比) Sep % 0.0 21 0.0 29Sep 12:30 US PCE価格指数(前年比) Aug % 0 1.6 29Sep 12:30 US コアPCE価格指数(前月比) Aug % 0.0 46 0.1 29Sep 12:30 US 個人消費支出(前月比) Aug % 0.4 59 -0.1 29Sep 12:30 US 個人所得(前月比) Aug % 0.3 58 0.2 29Sep 12:30 US PCE価格指数(前月比) Aug % 0 0.1 29Sep 12:30 US コアPCE価格指数(前年比) Aug % 0 1.5 29Sep 14:00 US 中古住宅販売仮契約 Aug 0 105.9 29Sep 14:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Aug % -0.1 34 3.3 30Sep 1:45 CN 製造業PMI改定値(HSBC) Sep 0 50.5 30Sep 6:00 DE 小売売上高(前月比) Aug % 0.5 11 -1.4 30Sep 6:00 DE 小売売上高(前年比) Aug % -0.2 6 0.7 30Sep 6:45 FR 消費支出(前月比) Jul % -0.3 8 0.9 30Sep 7:55 DE 失業者数増減 Sep k -2 28 1 30Sep 7:55 DE 失業者数(季調前) Sep mln 2.8 6 2.9 30Sep 7:55 DE 失業率(季調済み) Sep % 6.7 31 6.7 30Sep 8:30 GB 経常収支 Q2 bln GB -17.0 8 -18.4 00 95 30Sep 8:30 GB GDP確定値(前期比) Q2 % 0.8 36 0.8 30Sep 8:30 GB GDP確定値(前年比) Q2 % 3.2 29 3.2 30Sep 9:00 EZ 失業率(前年比) Aug % 11.5 32 11.5 30Sep 9:00 EZ CPI速報値(前年比) Sep % 0.3 42 0.4 30Sep 11:45 US ICSC週間チェーンストア売上高 w/e % 0 0.1 30Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 3.7 30Sep 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前月比) Jul % 1.1 6 1.0 30Sep 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前年比) Jul % 7.5 24 8.1 30Sep 13:00 US ケースシラー20都市(前月比) Jul % 0.0 19 -0.2 30Sep 13:45 US シカゴPMI Sep 62.0 36 64.3 30Sep 14:00 US CB消費者信頼感指数 Sep 92.5 60 92.4 01Oct 1:00 CN 製造業PMI(国家統計局) Sep 51.2 20 51.1 01Oct 1:30 AU 小売売上高 Aug % 0.4 18 0.4 01Oct 4:00 US 自動車販売台数 Sep mln 16.80 32 17.53 01Oct 8:00 EZ 製造業PMI改定値 Sep 50.5 31 50.5 01Oct 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1297. 5 01Oct 12:15 US ADP民間部門雇用者数 Sep k 210 35 204 01Oct 13:45 US マークイット製造業PMI(改定値) Sep 0 57.9 01Oct 14:00 US 建設支出 Aug % 0.5 37 1.8 01Oct 14:00 US ISM製造業景気指数 Sep 58.5 69 59.0 01Oct 14:00 US ISM製造業価格指数 Sep 57.0 12 58.0 02Oct 1:30 AU 貿易収支 Aug mln AU -700 18 -1359 02Oct 9:00 EZ 生産者物価指数(前月比) Aug % -0.2 8 -0.1 02Oct 9:00 EZ 生産者物価指数(前年比) Aug % -1.2 12 -1.1 02Oct 11:30 US チャレンジャー企業人員削減数 Sep k 0 40.01 0 02Oct 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 298 36 293 02Oct 14:00 US 製造業新規受注 Aug % -9.3 47 10.5 02Oct 14:00 US 耐久財受注(改定) Aug % 0 -18.2 02Oct 14:00 US 耐久財受注改定値(除輸送機器) Aug % 0 0.7 02Oct 14:00 US 非国防資本財(航空機除く) Aug % 0 0.6 03Oct 1:00 CN 非製造業PMI(国家統計局) Sep 0 54.40 03Oct 8:00 EZ 総合PMI改定値 Sep 52.3 24 52.3 03Oct 8:00 EZ サービスPMI改定値 Sep 52.8 28 52.8 03Oct 9:00 EZ 小売売上高(前年比) Aug % 0.5 9 0.8 03Oct 9:00 EZ 小売売上高(前月比) Aug % 0.1 19 -0.4 03Oct 12:30 US 貿易収支 Aug bln $ -40.9 53 -40.6 03Oct 12:30 US 非農業部門雇用者数 Sep k 215 80 142 03Oct 12:30 US 民間部門雇用者数 Sep k 205 47 134 03Oct 12:30 US 失業率 Sep % 6.1 79 6.1 03Oct 12:30 US 平均週間労働時間 Sep hrs 34.5 42 34.5 03Oct 13:45 US マークイット・サービスPMI(改定 Sep 0 58.5 値) 03Oct 13:45 US マークイット総合PMI(改定値) Sep 0 59.70 03Oct 14:00 US ISM非製造業総合指数 Sep 58.5 63 59.6 03Oct 14:00 US ISM非製造業景気指数 Sep 63.4 9 65.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9月29日―10月3日の海外行事予定】 Monday, 29 September, 2014 1200 米:エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、CNBCテレビに出演 1300 米:エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演(シカゴ) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 Tuesday, 30 September, 2014 0530 インド:政策金利発表 1530 米:財務省4週間物TB入札 Wednesday, 01 October, 2014 All Day 中国:国慶節休場 All Day 香港:国慶節休場 Thursday, 02 October, 2014 All Day 中国:国慶節休場 All Day 香港:重陽節休場 All Day インド:休場 1145 ユーロ圏:ECB理事会(金利発表) (ナポリ) 1230 ユーロ圏:ECB記者会見(ナポリ) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省3・10・30年債入札条件 2230 米:セントルイス地区連銀のブラード総裁が同地区連銀主催のイベントに参加(米ミシシッピー州テューペロ)"A Conve rsation with St. Louis Fed President James Bullard" on the U.S. economy and monetary policy Friday, 03 October, 2014 All Day インド:休場 All Day 中国:国慶節休場 All Day 韓国:建国記念日休場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━