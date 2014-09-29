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［東京 ２９日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 109.37 138.72 177.67 Sep29 09:55 BOA 109.37 138.71 Sep29 10:01 BARCLAYS BBH&CO 109.37 138.74 177.70 Sep29 09:56 BNP PARIBAS 109.36 138.65 177.67 Sep29 10:00 CITIBANK 109.37 138.67 177.68 Sep29 10:08 DEUTSCHE 109.34 138.68 177.63 Sep29 10:01 GOLDMAN 109.35 138.69 Sep29 09:58 JPM CHASE 109.36 138.69 Sep29 10:00 MIZUHO BK 109.37 138.72 177.72 Sep29 10:01 MORGAN ST 109.36 138.68 Sep29 09:58 STANCHART 109.36 138.69 Sep29 00:55 SHINKIN CTRL 109.34 138.65 Sep29 09:55 SHINSEI 109.32 138.65 Sep29 10:01 SMBC 109.32 138.67 Sep29 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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