〔表〕きょうの投信設定（30日）＝27本

［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１４─０９ ＜愛称：ハイボンド１４０９＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：大山日の丸証券、楽天証券、ＳＢＩ証券、長崎銀行 世界優先証券ファンド２０１４０９（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君２０１４０９＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１５０億円 設定額：── 販売会社：三重銀行 世界優先証券ファンド２０１４０９（限定追加型）ヘッジあり ＜愛称：ゆうせん君（限定追加型）２０１４０９＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：みなと銀行、中銀証券 高格付ニュージーランドドル債ファンド ２０１４─０９（早期償還条項付） ＜愛称：ニュージー・トライ ２０１４─０９＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：愛媛銀行 、東北銀行 、栃木銀行 、八十二銀行 、宮崎 太陽銀行 ＵＳバンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０９ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：百十四銀行 、北陸銀行 先進国高利回り社債ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─０９／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円かつ合計で６００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジあり）２０１４─０９／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額： （為替ヘッジあり）２０１４─０９：５００億円 （為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０９：２５０億円 かつ合計で５００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ニッセイ日本外貨建て債券ファンド２０１４─０９ （為替ヘッジあり）／２０１４─０９（為替ヘッジなし） ＜愛称：ジャパン・インカム（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）＞ ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各１００億円かつ合計で１００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 優先リート・オープン 大和証券投資信託委託 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：むさし証券、千葉興業銀行 ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券、香川証券、寿証券、三縁証券 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１４０９ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５５０億円 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 野村ブル・ベア セレクト６ （米国株スーパーブル６）（米国株スーパーベア６） （米国国債４倍ブル６）（米国国債４倍ベア６） （円安ドル高トレンド６）（円高ドル安トレンド６） （円安ユーロ高トレンド６）（円高ユーロ安トレンド６） （円安豪ドル高トレンド６）（円高豪ドル安トレンド６） （マネー ポートフォリオ６） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円、マネーポートフォリオは１億円（いずれも自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、安藤証券、池田泉州ＴＴ証券、ＳＢＩ証券、岡三証券 、岩井コスモ証 券、東海東京証券、ＳＭＢＣフレンド証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村信託銀行 ＤＣニッセイ国内株式インデックス ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：── 販売会社：日本生命保険