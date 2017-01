アジア通貨動向（29日）＝インドネシアルピアは7カ月ぶり安値

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨市場では、インドネシ アルピアが7カ月ぶりの安値を付けた。全般的なドル高に加え、インドネシアの先行き不 透明な政情に懸念が広がっている。 香港での民主派と警察当局の衝突を受け、序盤に香港ドル は対米ドルで7.7 647香港ドルと、3月以来の安値を付けた。 アジア通貨の下げを主導したインドネシアルピア は約1%下落し、2月以来 の安値である1米ドル=1万2140ルピアを付けた。 インドネシア議会は26日、州知事や市長の直接選挙を廃止する法案を可決。これが 引き続きルピアの売り材料となっている。 タイバーツ は1米ドル=32.355バーツで、7月初め以来の安値を付け た。8月のタイの輸出の減少率が市場予想の2倍となったものの、発表直後には市場の反 応はほとんどなかった。 *0454GMT(日本時間午後1時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.42 109.29 -0.12 Sing dlr 1.2747 1.2749 +0.02 Taiwan dlr 30.465 30.312 -0.50 Korean won 1051.30 1044.40 -0.66 Baht 32.34 32.30 -0.12 Peso 44.97 44.72 -0.56 Rupiah 12140.00 12020.00 -0.99 Rupee 61.39 61.15 -0.39 Ringgit 3.2720 3.2595 -0.38 Yuan 6.1399 6.1270 -0.21 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.42 105.28 -3.79 Sing dlr 1.2747 1.2632 -0.90 Taiwan dlr 30.465 29.950 -1.69 Korean won 1051.30 1055.40 +0.39 Baht 32.34 32.86 +1.62 Peso 44.97 44.40 -1.28 Rupiah 12140.00 12160.00 +0.16 Rupee 61.39 61.80 +0.67 Ringgit 3.2720 3.2755 +0.11 Yuan 6.1399 6.0539 -1.40