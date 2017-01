30日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 30 September, 2014 0830 8月労働力調査・完全失業率(総務省)(予測中央値:3.8%) 0830 8月有効求人倍率(厚生労働省)(予測中央値:1.10倍) 0830 8月家計調査・実質消費支出(総務省)(予測中央値:前年比─3.8%) 0850 8月鉱工業生産速報(経産省) (予測中央値:前月比+0.2%) 0850 8月商業販売統計(経産省) (予測中央値:小売業販売額前年比+0. 1000 閣議・閣議後会見 1030 8月毎月勤労統計(厚労省) 1030 2年利付国債の入札発行(財務省) 1200 NTTドコモ、2014-15冬春モデル 新商品・新サービス発表会 1230 9月国際投資戦略調査 1245 2年利付国債の入札結果(財務省) 1300 衆議院代表質問 1400 8月住宅着工戸数(国交省) (予測中央値:前年比-14.2%) 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) Monday, 29 September, 2014 0900 ユーロ圏:9月景況感・業況感指数(欧州委員会) 1200 独:9月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) 1200 米:エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、CNBCテレビに出演 1230 米:8月個人所得・消費支出(商務省) 1300 米:エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演(シカゴ) 1400 米:8月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 Tuesday, 30 September, 2014 0145 中国:9月製造業PMI改定値(HSBC) 0530 インド:政策金利発表 0600 独:8月小売売上高(連邦統計庁) 0755 独:9月雇用統計(連邦雇用庁) 0830 英:第2・四半期GDP確報値(国立統計局) 0830 英:第2・四半期経常収支(国立統計局) 0900 ユーロ圏:9月消費者物価指数速報値(統計局) 0900 ユーロ圏:8月失業率(統計局) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 米:7月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 1345 米:9月シカゴ地区購買部協会景気指数 1400 米:9月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1445 米:パウエルFRB理事がパネルディスカッションに参加(ワシントン) "Government D ebt Management at the Zero Lower Bound" 1530 米:財務省4週間物TB入札