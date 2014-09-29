30日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 30 September, 2014 0830 ８月労働力調査・完全失業率（総務省）（予測中央値：3.8％） 0830 8月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.10倍） 0830 8月家計調査・実質消費支出（総務省）（予測中央値：前年比─3.8％） 0850 8月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+0.2％） 0850 8月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+0. 1000 閣議・閣議後会見 1030 ８月毎月勤労統計（厚労省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1200 ＮＴＴドコモ、2014-15冬春モデル 新商品・新サービス発表会 1230 ９月国際投資戦略調査 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1300 衆議院代表質問 1400 8月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-14.2％） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） Monday, 29 September, 2014 0900 ユーロ圏：9月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1200 独：9月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、ＣＮＢＣテレビに出演 1230 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 1300 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 1400 米：8月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 30 September, 2014 0145 中国：9月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0530 インド：政策金利発表 0600 独：8月小売売上高（連邦統計庁） 0755 独：9月雇用統計（連邦雇用庁） 0830 英：第2・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 0830 英：第2・四半期経常収支（国立統計局） 0900 ユーロ圏：9月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：8月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 米：7月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1345 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 1400 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1445 米：パウエルＦＲＢ理事がパネルディスカッションに参加（ワシントン） "Government D ebt Management at the Zero Lower Bound" 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札